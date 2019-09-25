تعرف على الأطعمة التي يؤدي إهمالها إلى ” ارتفاع ضغط الدم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - ذكر تقرير لموقع ” medical daily ” الأطعمة التي قد يتسبب الإهمال فيها وعدم تناولها بشكل مستمر إلى حدوث مضاعفات مثل ارتفاع نسبة ضغط الدم .
فنجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان وخاصة لمرضى الضغط المرتفع .
ومن أمثلة تلك الأطعمة نجد :
1- الحليب : الذي يحتوى على بعض العناصر المهمة للجسم وصحة الشخص ويساهم في تنظيم نسبة الضغط ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالي الدسم .
2- العدس : من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه .
3- السلطة الخضراء والخضراوات الورقية : فهي تحتوي على قيم غذائية عالية وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم وتحد من تعرضه للارتفاع لأنها غنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم .
4- الموز والرمان : فهما يعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم وتنظيم نسبة الضغط .
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