كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - قامت نجمة برنامج ” The Voice ” الفنانة العراقية ” دموع تحسين ” بنشر مقطع فيديو منذ عدة أيام عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدها بأحد الصالات الرياضية . وأوضحت دموع في تعليقها على الفيديو بإنها بدأت ممارسة التمارين الرياضية . ونشرت صورة لها من أمام مرآة وكتبت : ” شلونهم أحباب قلبي دموع تحسين ترة صارلي بس 9 أيام رياضة بس بجهد والله وبضمير ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تجدد سخريتها من دموع تحسين : ” ناطرة الجسم السمبتيك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.