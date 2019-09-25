بعد قبلة سهير رمزي لصابرين.. هل حاولت هنا شيحة تقبيل أختها حلا في فمها؟ – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تحوّل إسم الشقيقتين هنا وحلا شيحة إلى حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لهما أثناء مرورهما على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أمّا السبب فيعود إلى ظهور هنا شيحة وهي تقترب من وجه شقيقتها حلا الّتي تراجعت إلى الخلاف تفادياً للإحراج، فرجّح البعض أن تكون هنا قد حاولت تقبيل حلا شيحة في فمها والأخيرة منعتها.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو المُثير للجدل، فأعاد إلى الذاكرة الضجّة الّتي رافقت قبلة سهير رمزي لصابرين في أحد المهرجانات الفنية.