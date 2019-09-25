نجوم الجونة في عرض فيلم “نورا تحلم” لـ هند صبري – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت العديد من نجمات الفن على حضور العرض الخاص لفيلم “نورا تحلم” بطولة الفنانة هند صبري، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت الفنانات خلال عرض “نوار تحلم” بإطلالات أنيقة وجميلة وحرصن على مساندة صديقتهن وزميلتهن بطلة العمل النجمة التونسية هند صبري.

وكانت بين الحضور في العرض الخاص لفيلم “نورا تحلم” كل من يسرا، ليلي علوي، غادة عادل، منى زكي، إيناس الدغيدي، شيرين رضا، لقاء الخميسي، نسرين طافش، ايمان العاصى، ناهد السباعى، ريم مصطفى، رشا مهدى، مي عمر، أروى جودة وبشرى.

“نورا تحلم” بطولة هند صبرى ويشاركها فيه كل من لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، وهو من إخراج هند بوجمعة.

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وكان قد تم عرض فيلم “نورا تحلم” للمرة الأولى في مهرجان سان سباستيان، ومن المقرر عرضه في قرطاج – عقب عرض الجونة- كأول عرض في تونس.

وتدور أحداث “نورا تحلم”حول فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس تم سجن زوجها وتتعرض لمضايقات بسبب تاريخه الإجرامي. وبعد عودته إلى منزله تحدث تطورات عدة في السياق الدرامي.