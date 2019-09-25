أبو وزوجته يختاران هذا الاسم لمولودتهما الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان المصري “أبو” في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وحضر برفقة زوجته التي ظهرت في أشهر حملها الأخيرة.

وصرّح أبو أن موعد وصول مولودتهما الأولى اقترب، والتي اختار لها إسم “داليدا”. وأضاف: “أحب البنات وانتظر قدوم “داليدا” بفارغ الصبر لتكون بإذن الله مصدر البهجة في حياتي”.

تجدر الإشارة إلى أن أبو طرح مؤخرًا كليب الجديد لأغنية “عيش يا قلبي”، وكان قد صوّره في الجنوب اللبناني مع الممثل القدير رفيق علي أحمد والممثلة اللبنانية الجميلة فاليري أبو شقرا تحت إدارة المخرج فادي حداد.

وأغنية “عيش يا قلبي” باللهجة المصرية، من كلمات محمد سرحان وأبو، ألحان وتوزيع مينو وتناسب أجواء الصيف والسهرات الشبابية.