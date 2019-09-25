وفاة دريد لحام… كذبة

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة الفنان السوري، دريد لحام، ما دفع العشرات يتساءلون عن سبب عدم ظهوره ومدى صحة الأنباء المنشورة.

ولم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من قبل نقابة الفنانين أو أحد المقربين من الفنان السوري الكبير الذي اشتهر بأداء العديد من الأدوار الكوميدية خلال مسيرته الفنية.

إلا أن المصور والصحفي، سمير فقيه، خرج، لينفي أنباء وفاة دريد لحام، وكتب عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “بالاتصال مع دمشق… الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة للخبر السخيف”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مهرجان السينما في لبنان، كانت قد كرمت مؤخرًا الممثل السوري دريد لحام، بالإضافة إلى عبد الهادي صباغ، وذلك تقديرا لمشوارهما الفني الحافل بالنجاحات، حيث جرى ذلك خلال احتفالية مميّزة بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين.