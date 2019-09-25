لقاء الخميسي: “الفارس والأميرة” عربي خالص

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت الفنانة لقاء الخميسي عدم وجود عناصر أجنبية ضمن صنّاع فيلم التحريك المصري “الفارس والأميرة”، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت الخميسي في تصريحات لها، أن هذا الفيلم صناعة مصرية وعربية خالصة، سواء على مستوى الكتابة والأبطال، أو على مستوى الموسيقي التصويرية وصولاً إلى الإنتاج.

وأضافت أن عدداً من أبطال الفيلم، قد رحلوا عن دنيانا بحكم، أن هذا الفيلم عمره 20 عاماً، ومنهم أمينة رزق وسعيد صالح، فلم يتمكنوا من مشاهدة هذه التجربة التي تتمنى لها النجاح.

يذكر أن الفنانة “لقاء” تؤدي دور الراوية، إلى جانب الأغنية التي تحمل رسالة الفيلم بأنه، لا يوجد مستحيل.