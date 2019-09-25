"علم وفن جلب تمويل الأفلام" على منصة الجونة السينمائي

ناقشت الجلسة الحوارية الثانية لمنصة الجونة التي تنعقد على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي قضية تمويل الأفلام السينمائية تحت عنوان "علم وفن جلب تمويل الأفلام"، ودارت حول التحديات التي تواجه صناع السينما.



وأدار اللقاء "ليو باراكلوج" مراسل مجلة فرايتي الشهيرة، وشارك فى المناقشة، المخرج المصري كريم شناوي، الذى تحدث عن بداياته، حيث بدأ كمخرج أفلام وثائقية، كما تحدث عن أهمية معرفة الأهداف من العمل الفنى قبل البحث عن تمويله.

بينما عبرت المنتجة وندى أتينجر، مؤسسة شركة "gamechanger” عن استيائها من تهميش دور المرأة فى صناعة الأفلام بشكل عام، وعن الصعوبات التي تواجهها.





كما شاركت فى المناقشة إليزابيس رادشو مسؤولة اختيار الأفلام لمهرجان hot docs للأفلام الوثائقية بكندا، وجو مولبرچر نائب رئيس مؤسسة efp، اللذان أكدا أهمية الوجود فى مهرجانات مثل مهرجان الجونة، خصوصا لصناع الأفلام، فهو فرصة جيدة جدا للتعرف على منتجين وممولين للأفلام.

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فيما تحدثت المنتجة الأردنية رولا الناصر، عن فرص تمويل الأفلام العربية غير المصرية.





أما المنتجة المصرية دينا إمام فتحدثت عن تجربتها فى إنتاج فيلم "يوم الدين" الذى حقق نجاحا كبيرا، وكان الحوار مثمرا، إذ تحدث الحاضرون عن الحلول المختلفة لتمويل الأفلام، خصوصا لصناع الأفلام الشباب.

حضر الجلسة عدد من الفنانين بينهم كريم قاسم، وأروى جودة، وليلى علوى، وبشرى، وكريم الشناوى، وبسمة، وإنجى كيوان، وهند عبد الحليم، وأبو، وصابا مبارك، وناهد السباعى، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة درة.





منصة الجونة هى واحدة من الأحداث الرئيسية التى تهدف إلى مساعدة المخرجين على إيجاد الدعم الفنى والمالى لمشاريعهم.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي فعالياته 27 سبتمبر/أيلول الجاري.