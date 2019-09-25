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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت كاميرا "العين الإخبارية" عددا من نجوم فيلم "لما بنتولد" للمخرج المصري تامر عزت، الذي يعرض لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق مساء الخميس، ويستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأعرب المخرج تامر عزت عن سعادته بعرض فيلمه للمرة الأولى بمهرجان الجونة السينمائي، وتمنى أن يكون الفيلم إضافة للمهرجان.
وقال الممثل المصري الشاب محمد فراج: "سعيد بمشاهدة فيلم "لما بنتولد" وكنت متحمسا لهذا الفيلم، لأن خطيبتي بسنت شوقي تشارك في بطولته، والعمل يضم نخبة من نجوم التمثيل الموهوبين".
وكان "فراج" قد تواجد في الجونة منذ اليوم الأول للمهرجان بصحبة خطيبته بسنت شوقي، وعرف خبر خطبتهما بعد دخولهما معا في حفل افتتاح مهرجان الجونة.
فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، أمير عيد، سامح الصريطي، حنان سليمان، محمد حاتم، ومن إخراج تامر عزت.
كانت هذه تفاصيل خبر "العين الإخبارية" في العرض الأول لـ"لما بنتولد" بالجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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