ليلى علوي برفقة يسرا في "نورا تحلم" لـ هند صبري

القاهرة - لايف ستايل حضرت النجمة ليلى علوي برفقة النجمة يسرا العرض الخاص لفيلم "نورا تحلم"، وهو بطولة النجمة هند صبري، ويتم عرضه حاليًا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة. نشرت النجمة ليلى علوي صور إطلالتها مع النجمة يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان سواريه ساحر. ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائيةالطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. Advertisements يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد. قد يهمك أيضا: الفنانة ليلي علوي تكشف عن سر الحفاظ علي جمالها

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