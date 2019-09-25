مينا مسعود ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلى"

يحل النجم المصرى العالمى مينا مسعود، ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلى، فى الحلقة المقرر إذاعتها غداً الخميس، على فضائية CBC.

ويأتى ظهور مسعود مع منى الشاذلى، عقب نجاح فيلمه العالمى "علاء الدين"، والذى حقق أرباحا ضخمة، قاربت المليار دولار حول العالم.

وحكى الشاب المصرى الذى هاجر من شبرا إلى كندا فى تسعينيات القرن الماضى، عن فضل والديه فى احتفاظه باللكنة المصرية، وكذلك ارتباطه الدائم بمصر رغم بعد المسافات.

وروى بطل فيلم علاء الدين عن لحظة لقاءه بالفنان العالمى ويل سميث، فى أول مشاهد العمل، وكيف ارتجلا سويا حوار المشهد على الهواء، وقام مينا بأداء عدد من أغانى الفيلم الشهير، وسط تفاعل الجمهور.

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وفى الجزء الأخير من الحلقة ينضم شقيقتا مينا الأكبر، للحديث عن أسرتهم بشكل أكبر، وكذا ردود الفعل بعد نجاح علاء الدين وكيف تبدلت حياتهم مؤخرا.

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