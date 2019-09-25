محمود العسيلى ضيف "شريط كوكتيل" على الحياة

يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة الفنان محمود العسيلى، غدا الخميس فى تمام العاشرة والنصف مساءً، فى حوار عن مشواره الفنى وأحدث أعماله.

ومن المقرر أن يغنى العسيلى مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

قد يهمك ايضاً:

العسيلي يطرح كليب أغنية «إنتي وأنا» من البرتغال