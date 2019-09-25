شيرين تنفي حملها وتقبِّل يد زوجها أمام الجمهور









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل الشائعات المرتبطة بحملها في إطلالتها الأول بعد الغياب الطويل. وذلك في الحفل الذي أحيته في مدينة جدّة تزامناً مع اليوم الوطني السعودي الـ 89.

واستعانت بزوجها الفنان المصري حسام حبيب الذي انضم إليها على المسرح لإلقاء كلمة عن بلدهما مصر، بعدما قالت "يا جماعة إسمحوا لي أتكلّم على الوطن علشان احنا في وطن غالي، وأنا أخذت عهدًا على نفسي بعدم الحديث في أي موضوع، لكن إحنا في وضع أقول فيه كلمة حق".

وفاجأت الحضور بتقبيل "يده" في العلن، بعدما قال اسمحولي وإحنا وسطكم نوجّه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم. ربّنا ينصركم دايمًا وينصر أهل السعوديّة ونشوفكم دايماً في أعلى شأن".

هذا وأدمعت شيرين تأثراً، فعقبت على كلمة زوجها قائلة: "عايزة أقول إلي ملوش كبير يشتريله كبير، وإحنا عندنا كبير وبنحترمه. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب".