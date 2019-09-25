شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تشعل السجادة الحمراء بفستان جرىء فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة غادة عادل الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، أمس الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، الذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

وظهرت غادة عادل، على السجادة الحمراء بفستان لونه أزرق سماوى مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر، ما جعلها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة، كما تصدرت تريند محرك البحث جوجل بسبب الفستان التى ارتدته.

فيلم "نورا تحلم" يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى وحكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا"، وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

عادة عادل وتامر حبيب

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غادة عادل على السجادة الحمراء غادة عادل على السجادة الحمراء



