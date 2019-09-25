شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى منتج سينمائى فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أشرف زكى شخصية منتج سينمائى يدعى "صبحى بيه" خلال أحداث مسلسل " حواديت الشانزلزيه "، وصور العديد من مشاهده داخل الديكور الخاص به وهو تياترو، وتجمع المشاهد بينه وبين النجم إياد نصار بطل العمل، وباقى فريق المسلسل، ويظهر أشرف زكى خلال أحداث المسلسل كضيف شرف، وليس بإستمرار طوال الأحداث.

مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

ومن ناحية أخرى يشارك أشرف زكى فى مسلسل "بلا دليل" مع النجمة درة وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.