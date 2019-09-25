"ابنتها فنانة شهيرة والحرب اللبنانية أثرت على حياتها".. معلومات عن راندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل اليوم الفنانة راندا، بعيد ميلادها الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم في 25 سبتمبر 1964، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن تبتعد وتعود مرة أخرى، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة راندا:

- ولدت راندا في مدينة صيدا بلبنان لاب لبناني وأم مصرية، ونشأت وتربت وعاشت في مصر.

- والدها هو الكاتب اللبناني محمد علي قطب.

- سبب انتقالها للعيش في مصر هو اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

- التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه عام 1990.

- تزوجت من المخرج عادل عوض ابن الفنان الراحل محمد عوض.

- أنجبت منه ابنتها الممثلة جميلة عوض، التي تشبهها لدرجة كبيرة.

- قالت جميلة عوض في حوارها مع الإعلامية أورى، في برنامج "لليلة دي"، إن والدتها رفضت مشاهدة مشهد اغتصابها في مسلسل "تحت السيطرة"، موضحة أن علاقتها بوالدتها علاقة قوية جدا.

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- صرحت الفنانة راندا في حفل افتتاح فيلم "الضيف" بأنها تتشرف كونها والدة الفنانة جميلة عوض، موضحة أن ابنتها تجيد اختيار أدوارها الفنية أكثر منها.

- شاركت راندا في عدد من الأعمال، منها: "عفوًا أيها القانون، الحب فوق هضبة الهرم، الجوع، يوم مر ويوم حلو، كريستال، رأفت الهجان".

راندا تتحدث عن جميلة

- قالت راندا إن ما يفرق بينها وبين جميلة عوض في التمثيل إن ابنتها حددت هدافها الفنية، بينما هي، كانت تعمل وفقا للحالة المزاجية، مشيرة إلى أن جميلة تشبهها في الروح والطباع.

جميلة عوض تتحدث عن والدتها

- كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلبش 2" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وقامت بدور "هيلجا".

- ظهر اسم راندا، في بعض الأعمال التي شاركت بها باسم (راندا عوض) على اسم عائلة زوجها.