خاص| محمد علي رزق: "استفدت كثيرا من تقديمي للشخصيات الصعيدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان محمد علي رزق، عن سعادته بردود الفعل، التي تلقاها سواء عبر السوشيال ميديا أو الشارع، عن دور"هيما" الذي يقدمه في مسلسل "بحر"، الذي تعرض حلقاته على قناة "الحياة".

وقال رزق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ارتداءه للجلباب الصعيدي لم يكن أمرا جديدا عليه، خاصة أنه ارتداءها من قبل في أعمال درامية سابقة منها مسلسل "سيدنا السيد" والجزء الأول "الكبير أوي"، بالإضافة إلى ارتدائه لها على المسرح في عدة أعمال مسرحية.

وأضاف: "لم أكن خائفا أو لدي رهبة من تقديم الشخصية الصعيدية في مسلسل بحر، سواء من خلال المضمون أو اللهجة الصعيدية"، مضيفا: "استفدت كثيرًا من الأعمال التي قدمتها في هذه النوعية من الدراما التي لها جمهور كبير في الوطن العربي".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.