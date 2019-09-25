بدأ حياته "حلواني" وتزوج دون غرفة نوم.. محطات في حياة خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

على الرغم من دخول "خالد صالح" عالم الفن متأخرًا، إلا أنه استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا بين كبار نجوم الفن في الوطن العربي، من خلال تجسيده العديد من الأدوار التي أظهر فيها براعته وتمكنه وواقعيته وتلقائيته، ليحتل مكانا خاصا في قلوب الجماهير، قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر من عام 2014، تاركًا إثرًا كبيرًا لا يزال يُحتفى به حتى اليوم.

ونستعرض في السطور التالية محطات في حياة الفنان الراحل خالد صالح:

- درس خالد صالح في كلية الحقوق، وجسد على مسرح الجامعة العديد من الأدوار، فقد راوده حلم النجومية منذ زمن، وبعد تخرجه جسد أدوار عدة بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

- تنقل "صالح"، بين العديد من المهن، قبل أن يظهر في دوره الشهير بفيلم "محامي خُلع"، وقال عن الـ36 عامًا قبل شهرته إنها صنعت شخصيته، إذ عمل في "فُرن بلدي"، وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، وأسند إليه هذه المهمة شقيقه الأكبر الحاج "إنسان"، وقال عن تلك الفترة إنها أثرت في شخصيته وتعلم منها الكثير واكتسب خبرة في الأمور التجارية.

-عمل صالح أيضًا في محل ملابس، وتعلم من هذه المهنة أن ليس كل ما يتمناه المرء يستطع تحقيقه، بينما يستحق ما حققه المرء أن يسعد به حتى إن كان قليلًا.

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- عمل في المحاماة عقب التخرج لمدة شهر، وقال عن هذه الفترة إنه لن يستطع تكلمة مشواره بها، لذا اتجه للعمل مع شقيقه الأكبر في مجال التجارة وتحديدًا تجارة الحلويات الشرقية، وقال عن تلك الفترة إنهما بدأوا تجارتهم بـ"كيلو دقيق وكيس سكر"، لصناعة قالب كيك واحد، حتى أصبحا أصحاب مصنعًا للحلويات الشرقية، و3 سيارات لتوزيع ما ينتجوه، معتبرًا إياها فترة ناجحة ولكنها ليس من نوعية النجاح الذي يرغبه.

- وبحلول عام 2000، قرر صالح التفرغ إلى التمثيل، وتوقف عن التجارة، وواجه العديد من الضغوطات في هذه الفترة خاصًة مع مسؤوليته العائلية، وقال عن هذه الفترة إن زوجته كانت خير داعمة وساندة له، وتحملته في فترات صعبة من حياته، مضيفا أنها واقفت على الزواج به على الرغم من إنها طبيبة ذات مركز مرموق، لدرجة إنها تحملت أول عام من الزواج، دون غرفة نوم.

-بعد عناء كبير، وتحديدًا في عام 2002 لفت خالد صالح الأنظار إليه، وتوالت عليه الأعمال الفنية، التي تركت بصمتها في تاريخ السينما المصرية، واصبح نجمًا لا زال ساطعا حتى بعد رحيله.

-من أبرز أعماله "محامي خلع، حرب أطاليا، عن العشق والهوى، ثمن دستة أشرار، هى فوضى، عمارة يعقوبيان، الريس عمر حرب، الحرامي والعبيط، وفبراير الأسود، ابن القنصل، والجزيرة 2″، إضافة إلى ذلك له أدوارًا أخرى في الدراما المصرية مثل مسلسلات "تاجر السعادة، الريان، فرعون، الريان، حلاوة روح، بعد الفراق".

-رحل خالد صالح، في مثل هذا اليوم عام 2014، بعد عملية جراحية في القلب، بمركز مجدي يعقوب في أسوان، عن عمر يناهز الـ50 عامًا.