فيديو| حلا شيحة: "أجريت عملية تجميل.. وجلسة تصويري مش أوفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حلا شيحة، الرد على منتقدي جلسة تصويرها الأخيرة عبر السوشيال ميديا، بعد أن وصفوها بـ"الجريئة".

وقالت شيحة إن جلسة تصويرها الأخيرة كانت بسيطة، ولم يكن في الصور ما يجرح العين، ومع أن جزءً بسيطًا من البطن ظهر بها لم تكون الصور "أوفر"، وفي النهاية كل شخص حر في تقبل أو رفض ما يشاء.

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وأضافت حلا، ببرنامج MBCTrending، أن جراحة تجميل الأنف التي خضعت لها، نتج عنها تغييرا طفياف كانت دائما ترغب في إجرائه، وهو تخفيف بسيط لعظمة الأنف، التي كانت تشعرها بأن شيئًا ما يخطف العين.

وأشارت، خلال اللقاء، إلى أنها تتمنى تقديم تجربة درامية لبنانية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها ليست شاطرة في اللهجة اللبنانية مثل اللبنانيات، رغم كون والدتها لبنانية.