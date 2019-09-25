كلاكيت ثالث مرة.. كايروكي إمباير في المنارة

يحيي باند كايروكي يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر المقبل، حفل "كايروكي امباير 3"، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.
يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً، بسعر تذاكر 250 جنيهًا لفئة العادي، و 450 جينهًا لفئة الـ v.i.p.
يذكر أن كايروكي باند طرح سابقًا أغنية بعنوان "هوب هوب "، وهي من كلمات أمير عيد، وتوزيع حسام حسني، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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