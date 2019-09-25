شاهد.. ليلى علوي برفقة يسرا في "نورا تحلم" لـ هند صبري

حضرت النجمة ليلى علوي برفقة النجمة يسرا العرض الخاص لفيلم "نورا تحلم"، وهو بطولة النجمة هند صبري، ويتم عرضه حاليًا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

نشرت النجمة ليلى علوي صور إطلالتها مع

النجمة يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بفستان سواريه ساحر.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الروائيةالطويلة، و9 أفلام فى

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي يجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

Advertisements