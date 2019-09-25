أكتوبر المقبل.. أحمد شريف يحتفل مع جمهوره بساقية الصاوي

يحتفل الفنان أحمد شريف مع جمهوره، يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الزمالك.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذكرة 57 جنيهًا، ومن

المقرر أن يقدم شريف من خلاله باقة لامعة من أغانيه من بينها: "كل ما أغيب، انتي أنا، ورد صناعي، أجمل صوت بيدعيلي، عم الكل".

يذكر أن الفنان أحمد شريف طرح مؤخرًا كليب بعنوان "كل أما أغيب"، والأغنية من كلمات نهاد حجاب، وألحان رامي الكردي، وتوزيع زووم، والكليب من إخراج أحمد شريف، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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