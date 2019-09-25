شاهد.. " MY WINDOW" أحدث أغنيات ريني فونيكس

طرحت الفنانة العالمية ريني فونيكس أحدث أغنياتها بعنوان "MY WINDOW"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية ريني فونيكس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "PEACHY"، وحقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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