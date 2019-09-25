فن ومشاهير

سما المصري تظهر مع أطفال المدارس وتكشف معاناتها بسببهم

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة الاستعراضية المصرية ” ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يتضمن مشهد تمثيليا يعبر عن حال الكثير من الأمهات مع أطفالهم مع بداية العام الدراسي واليوم الأول للدراسة .

وظهرت سما في الفيديو برفقة طفلين داخل غرفة وهي تحاول إيقاظهم في محاولة منها لإفاقتهم للذهاب إلى المدرسة صباحا .

وكتبت سما المصري في تعليقها على الفيديو وقالت : ” وادي جزء كمان من الحلقه الكوميدية لتمثيل حال أمهات مصر اول ايام الدراسة .. الفيديو كامل موجود على قناتي على اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري .. اشتركوا الان .. بس عيال قرود اعوذ بالله ” .

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يذكر أن هذه الحلقة هي أولى حلقات برنامجها على قناتها على ” يوتيوب ” باسم ” سوسو حركات ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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