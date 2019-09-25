شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة فنية تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو والان مع التفاصيل

قدرت قيمة لوحة مفقودة منذ وقت طويل رسمها فنان إيطالي في القرن الـ13 وعثر عليها في مطبخ عجوز فرنسية، بما يصل إلى 6 ملايين يورو، وستباع في مزاد الشهر المقبل.

وترجع لوحة "كرايست موكد" التي رسمها الفنان تشيمابوي، إلى أوائل عصر النهضة، وقدرها إيريك توركا المتخصص في الفنانين القدامى في باريس بما يتراوح بين 4 و6 ملايين يورو (6.6 مليون دولار)، وستباع في المزاد بباريس يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.

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ولسنوات علقت اللوحة بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالي العاصمة الفرنسية، وتبين أن اللوحة لتشيمابوي، عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة.

وقال توركا: "هذا عمل مهم في تاريخ الفن. شيمابوي انفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور، وقدم الإنسانية في 1280، وكان هذا جديداً تماماً، لقد كان ثورياً".