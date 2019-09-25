ميغان ماركل ترتدي الحجاب أثناء سفرها مع الأمير هاري

متابعة بتجـــــــــرد: أشعلت دوقة ساسكس ميغان ماركل الإنترنت بارتداء الحجاب أثناء سفرها خارج البلاد، وذلك عندما انضمت إلى زوجها الأمير في جنوب أفريقيا.

وقد اعتمدت ميغان ماركل أن تغطي رأسها أثناء زيارة أول وأقدم مسجد في البلاد، والذي يقع في بو كاب بكيب تاون، حيث التقيا شخصيات دينية.

ورصدت عدسات المصوّرين كيف غيّرت ميغان ملابسها، وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبًا طويلًا قبيل توجهها الى المسجد.