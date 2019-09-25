خاص – نبيلة عبيد توجه كلمة الى الشعب المصري عبر الخليج 365

التقى موقع “الخليج 365” الفنانة القديرة نبيلة عبيد التي وصلت الى لبنان صباح يوم الثلاثاء لأجل المشاركة ضمن لجنة تحكيم ملك جمال لبنان لعام 2019، بالاضافة الى قضاء عدة أيام في الربوع اللبنانية بضيافة طبيب التجميل الشهير د. هراتش سغبزريان.

ورداً على سؤال على أي أساس ستختار الفائز بلقب ملك جمال لبنان، أكدت “عبيد” الى أنها ستتشاور مع كافة لجنة التحكيم ومن يتمتع بالمواصفات المطلوبة هو الذي سيفوز.

Advertisements

وهل تشجع الفائز بلقب ملك جمال لبنان أن يخوض تجربة التمثيل، أجابت “عبيد” في حال كان يتمتع بموهبة التمثيل “ليه لأ”.

وحول غيابها عن مهرجان الجونة السينمائي المنعقد حالياً، أكدت نبيلة عبيد لبصراحة الى أنها كانت خارج مصر وأتت مباشرة الى لبنان، بعدها ستتوجه الى مهرجان الاسكندرية حيث سيتم تكريمها.

نبيلة رفضت التحدث في السياسة، ولكنها وجهت كلمة عبر موقع “الخليج 365” الى الشعب المصري في ظل الوضع الذي تمر به مصر حالياً وقالت “يجب ان يكون الشعب متحداً وقوياً مع بعضه البعض”.