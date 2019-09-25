شيرين مثيرة للشفقة في أول ظهور لها بعد غياب

بعد غياب اشهر عن إحياء الحفلات، اخيراً اطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء الأثنين، من السعودية حيث أحيت حفلاً غنائيًا في جدة ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 89.

الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً خاصة ان شيرين كانت قد غابت لفترة طويلة عن احياء الحفلات، هذا ما دفع محبيها الى التهافت لشراء التذاكر من أجل حضورها والاستمتاع بأغانيها الرومانسية.

كالعادة الحفلة لم تمر مرور الكرام، خاصة بعدما سجلت نجمة “مشاعر” عدة مواقف فيها، منها التأكيد أنها ليست حامل كما أشيع في الأشهر الماضية.

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اللافت تداول نشطاء فيديو يُظهر شيرين وهي تطلب من زوجها الفنان حسام حبيب الصعود الى المسرح ليساندها في الكلمة التي ستلقيها خاصة ان شيرين كانت قد تعرضت في السابق الى العديد من المواقف الصعبة جراء “زلات لسانها” ما استدعى من نقابة الفنانين في مصر توقيفها عن الغناء ومقاضاتها عدة مرات.

في كلمتها، لفتت شيرين أنها أخذت عهداً على نفسها ان لا تتحدث في أي موضوع تشعر به أو أن تقول رأيها، لكن هي في وضع الآن واجب عليها أن تقول كلمة حق بحضور زوجها لأنه “بيعرف يتكلم” ومثقف وتحب ان يشاركها هذه الكلمة”.

بدوره هنأ “حسام” السعودية قيادة وشعباً بالمناسبة الوطنية وأيضاً وجه كلمة الى بلده مصر ورئيسها وجيشها وقال “الله ينصركم وينصر اهل السعودية”. هنا قاطعته شيرين قائلة “ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد العربية”.

بدت شيرين ضعيفة وانهزامية على المسرح خاصة عند وصول زوجها حيث قامت بتقبيل يده ومنحته الميكروفون ليتكلم.غصت شيرين عدة مرات وكادت أن تبكي وخافت ان تدلي بمواقفها التي عادة ما تكون جريئة وقررت ان تحتمي بزوجها في صورة أقل ما يقال عنها مثيرة للشفقة.