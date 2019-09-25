ديمي مور تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها

كشفت الممثلة الأميركية، ديمي مور، في كتابها الجديد، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.

عانت “مور” منذ ولادتها في ولاية نيومكسيكو، حيث أن سرعان ما انفصل والديها، ثم عاشت طفولتها مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول.

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وراحت والدة ديمي، تصطحب ابنتها إلى الحانات لأجل جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلاً مسنًا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعدما اعتدى عليها جنسياً، وقبل مغادرته قام بسؤالها: “كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار”.

وكشفت “مور” في كتابها الى انها عاشت طفولة مليئة بالمتابع خاصة بعدما كانت تعتقد أن زوج والدتها هو الأب، لكن ما إن عثرت على شهادة الميلاد وهي في 13 عاماً حتى اكتشفت الحقيقة الصادمة.

وعندما كانت في سن 12، حاولت والدة الممثلة الانتحار، لكن استطاعت أن تنقذها بعد أن استعملت أصابعها، لاستخراج الحبوب التي تناولتها الأم “لقد حدث ذلك عدة مرات”.

ورغم الطفولة القاسية، تصالحت الممثلة مع والدتها قبل أن ترحل عن الحياة في عام 1998.