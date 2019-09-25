فن ومشاهير

ديمي مور تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Sep 25, 2019

كشفت الممثلة الأميركية، ديمي مور، في كتابها الجديد، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.

عانت “مور” منذ ولادتها في ولاية نيومكسيكو، حيث أن سرعان ما انفصل والديها، ثم عاشت طفولتها مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول.

Advertisements

وراحت والدة ديمي، تصطحب ابنتها إلى الحانات لأجل جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلاً مسنًا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعدما اعتدى عليها جنسياً، وقبل مغادرته قام بسؤالها: “كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار”.

وكشفت “مور” في كتابها الى انها عاشت طفولة مليئة بالمتابع خاصة بعدما كانت تعتقد أن زوج والدتها هو الأب، لكن ما إن عثرت على شهادة الميلاد وهي في 13 عاماً حتى اكتشفت الحقيقة الصادمة.

وعندما كانت في سن 12، حاولت والدة الممثلة الانتحار، لكن استطاعت أن تنقذها بعد أن استعملت أصابعها، لاستخراج الحبوب التي تناولتها الأم “لقد حدث ذلك عدة مرات”.

ورغم الطفولة القاسية، تصالحت الممثلة مع والدتها قبل أن ترحل عن الحياة في عام 1998.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديمي مور تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا