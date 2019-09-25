أمير عيد: أنا "قليل أدب" مع المُتنمّر.. ويوجّه رسالة لإليسا: اتخني براحتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري أمير عيد، إنّه من الأشخاص الذين يواجهون أيّ شخص يحاول التّنمّر عليهم، موضحًا أنّه يتعامل مع منتقديه ومهاجميه بنفس أسلوبهم، حتى لو وصل الأمر به لـ"قلة الأدب".

وأضاف في لقاء خاصّ مع "فوشيا" خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السّينمائيّ، أنّ الفنان يجب أنْ يحافظ على احترامه لنفسه، حتى لو اهتزت صورته أمام جمهوره.

وأشار عيد إلى أنّه يحاول الحفاظ على شكله وستايله في مجال التمثيل، كما هو في مجال الغناء، وساعده في ذلك المخرج تامر عزت في فيلمه الجديد "لما بنتولد".

ووجّه أمير كلمة لكلّ الفنانين الذين تعرّضوا للتّنمّر من قبل بعض الجمهور، بأنْ لا يخسروا أنفسهم ولايهتمّوا بهذا النوع من النقد، مطالبًا الفنانة إليسا بعد تعرّضها للتّنمّر بسبب زيادة وزنها بعدم الاهتمام بهؤلاء لأنّها جميلة، قائلًا لها: "اتخني براحتك".

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وكشف مؤسّس فريق كايروكي، الفنان المصري أمير عيد في فيديو "فوشيا" سرّ التاتوه المرسوم على رقبته وإلى ماذا يرمز.