دانا حمدان: من حقّي أنْ أتجاهل انتقاد الجمهور.. وأنا وشقيقاتي لا نجاملُ بعضنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الأردنية دانا حمدان، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائيّ أنّ سرّ تألّقها يعود إلى اختيارها "جمبسوت". وأضافت في لقاء خاصّ مع "فوشيا" أنّها تضطرّ إلى ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ، لأنّها تظهر جمال الملابس وتعطي هيبة وشكلاً جذّابًا للجسم على السّجّادة الحمراء.

وأعربت دانا عن سعادتها لمشاركتها لأوّل مرة في مهرجان الجونة السينمائيّ، مشيرة إلى أنّ دخول فيلمها في المسابقة الرسمية للمهرجان، يمثّل أكبر مكافاة لها.

وتحدّثت الفنانة الأردنية دانا حمدان في فيديو "فوشيا" عن مساعدة شقيقتيها الفنانتين ميس حمدان ومي سليم لها، ومساندتهما لها في اختيار أعمالها، وكيف يتعاملنَ مع بعضهنّ.