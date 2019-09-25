جيسكا عازار تردّ على حقيقة زواجها من وائل كفوري

راجت مؤخرًا الكثير من الأنباء المتعلّقة بوجود علاقة غرامية تجمع بين النجم وائل كفوري والإعلامية جيسكا عازار، فضلًا عن انتشار شائعات ارتباطهما خاصةً بعد طلاق الفنان من أنجيلا بشارة.

وأكّدت الإعلامية جيسكا عازار أن الصداقة القوية التي تجمع بينهما تعود إلى أكثر من 13 سنة، وليست وليدة البارحة، وهذا ما يجعلها تحرص على التواجد في مناسباته الخاصة.

وحسمت عازار حقيقة ارتباطها بالنجم وائل كفوري، أو وجود علاقة عاطفية بينهما، مشيرةً في نفس الوقت إلى أن الأخير من حقه أن يفرح في عيد ميلاده علنًا.

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