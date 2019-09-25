إليسا تقع في خطأ كتابي بسيط خلال تهنئتها للسعودية بمناسبة اليوم الوطني

وقعت الفنانة اللبنانية إليسا، في خطأ كتابي بسيط خلال تهنئتها للسعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ89؛ ما جعلها حديث المغردين السعوديين عبر تويتر لدرجة أنَّ هذا الخطأ تحول إلى "تريند" على تويتر.

وجاء خطأ إليسا، عندما غردت عبر حسابها على تويتر فكتبت: "أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وانشالله دايما بالازدهار والأمن والسلام"، حيث كتبت كلمة "السعب" بدلًا من "الشعب" وهو ما حوّل الأمر لمادة دسمة بين المغردين.

وبدأ المتابعون يداعبون إليسا بتعليقاتهم على الخطأ فقالوا: "الحين غلطتي وكتبتي سعب، كل سنة والسعب السعودي بخير، والسعب اليمني بيسلم عليكي، ياعيون السعب يا إليسا، انتي معشوقة السعب".

الطريف أنَّ إليسا لم تُجرِ تعديلًا على التغريدة لإصلاح الخطأ الذي اقترفته وتركت التغريدة بخطئها حتى الآن.

وفي ردها على أحد المتابعين، علقت: "أسعدني"، في إشارة إلى أنَّ خطأ بسيطًا منها أصبح حديثَ الناس وموضوعًا مثيرًا للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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يُذكر أنَّ شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، نظمت العديد من الحفلات الغنائية في مدن القصيم، وجيزان، والرياض، والدمام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ضمن "موسم اليوم الوطني".

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