شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يبد أ تصوير " شريط 6 " الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود حمدان مؤلف فيلم "شريط 6" للفنان خالد الصاوى، إن أسرة العمل تستعد حاليا لانطلاق التصوير خلال الأسبوع المقبل، عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائى مباشرة، لافتا إلى أن الفنانين الشابان خالد أنور ونانسى صلاح انضما مؤخرا للفيلم.

وأوضح السيناريست محمود حمدان لـ"الخليج 365": أن انطلاق تصوير الفيلم سيكون فى منطقة وسط البلد ، بمشهد يجمع الفنان خالد الصاوي ومحمد الشرنوبى.

ويعقد فريق عمل فيلم "شريط 6" جلسات عمل مكثفة حاليا من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إنطلاق التصوير، بالإضافة إلى الاستقرارعلى الشكل الأخير لملامح الشخصيات الرئيسية، خاصة أن أسرة الفيلم تبحث عن بطلة نسائية تقف أمام الصاوى، حيث رشح المخرج 3 أسماء يفاضل بينهن، ومن المقررأن يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة .

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ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشارك فى الفيلم الفنان خالد أنور وأخرون من النجوم الشباب.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.