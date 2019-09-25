شاهد.. مي العيدان في وصلة شتائم لسيدة مصرية بسبب مطار الكويت

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - ردت الاعلامية الكويتية مي العيدان على سيدة يبدو انها مصرية انتقدت مطار الكويت واتهمت العاملين به بالسرقة من حقائب المسافرين.
وردت مي العيدان، في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، على السيدة المصرية بوصلة شتائم ووصفتها بـ “المعزة” و “المعفنة” وقليلة الادب وغيرها من الالفاظ.
واضافت “ليش مقهورة من الكويت كنتي تبغي تشتغلين وما حدا شغلك في الكويت ولا عبرك”.
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