باميلا الكيك تكشفُ سرَّ جمالها.. وتوضِّح طبيعة علاقتها بماغي بو غصن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُجسّد الممثلة باميلا الكيك دورًا مميّزًا في فيلم "بالصدفة"، من خلال تقمّص دور الفتاة التي تعاني من التّوحّد، مُسلّطة الضّوء على معاناة الشّخص الذي يعاني من هذه المشكلة.
وأعربت الممثلة باميلا الكيك خلال لقائها مع "فوشيا" عن سعادتها بتجسيد هذا الدور، مؤكّدة في الوقت نفسه بأنّه لا يمكن لأيّ شخص تقييدها، لافتة إلى أنّ الصّدفة تلعب دورًا كبيرًا في ما هي عليه اليوم.
وتحدّثت الكيك أيضًا عن مختلف الأمور المتعلّقة بمسيرتها، متطرّقة إلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنانة ماغي بو غضن.
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