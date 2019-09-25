شكرا لقرائتكم خبر عن The Goldfinch لـ نيكول كيدمان يحقق 6 ملايين و 240 ألف منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الدراما The Goldfinch لـ النجمة العالمية نيكول كيدمان إلى 6 ملايين 240 آلاف دولار، منذ طرحه يوم 13 سبتمبر الجارى.
الفيلم إنتاج متعاون بين شبكة HBO التليفزيونية وشركة Warner Bros. Pictures، وانقسمت الإيرادات بين 4 مليون و 540 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، ومليون و 700 ألف دولار ألف دولار فى دورالعرض حول العالم.
يضم الفيلم الكثير من النجوم بجوار كيدمان، فى مقدمتهم النجمة العالمية سارة بولسون، والنجم أنسيل ألجورت، والممثل فيين ولفهارد، والممثل لوكا ويلسون، وتجسد كيدمان ضمن أحداث العمل شخصية " باربورا"، بينما سيؤدى ألجورت شخصية "ثيدور ديكر"، وستدور الاحداث ضمن نمط درامى، حول طفل يسرق لوحة فنية من متحف المتروبوليتان للفنون فى مدينة نيوروك، لطائر صغير، واللوحة تعد من الأشياء الثمينة التى لا تقدر بثمن، ومع سيرأحداث الفيلم يكتشف أن الطفل يحمل فى ذاكرته لحظة قتل والدته فى تفجير داخل المتحف وهو فى عمر الثالثة عشر.
يذكر أن فيلم The Goldfinch تم عرضه الأحد 8 سبتمبرالماضى بمهرجان تورنتو السينمائي، الذى استمرت فعالياته حتي يوم 15 سبتمبر الماضى، وشهد المهرجان عرض فيلم النجمة العالمية ميريل ستريب و جاري أولدمان، The Laundromat، وهوالفيلم الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا أيضا، وهومن إخراج المخرج ستيفن سودربرج.
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