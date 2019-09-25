تعرف على عروض وفعاليات اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: يستعرض موقع (الخليج 365) فعاليات اليوم السابع من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. ونستعرض لكم بالمواعيد عروض اليوم السابع: 10:30 صباحا جلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 12:00 ظهرا يعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 12:15 ظهرا يعرض فيلم "مسافر" منتصف الليل بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 12:30 ظهرا جلسة تعريفية لدومينيك ديلبور بعنوان الغاية ضرورة أيضا "فايس ميديا" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. يعرض برنامج الأفلام القصيرة 3 بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 1:30 ظهرا يعرض فيلم" 1982" بسينما جراند الغردقة. 2:45 ظهرا يعرض فيلم "عائلة منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 3:00 عصرا يعرض فيلم "باكورا" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 3:15 عصرا يعرض فيلم "حلم نورا" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 3:30 عصرا Advertisements يعرض فيلم "37 ثانية" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 4:00 عصرا يعرض فيلم "الفارس والأميرة" بسينما جراند الغردقة. 5:45 مساء يعرض فيلم "عفوا لم نجدكم" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 6:15 مساء يعرض فيلم "سيدة النيل" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. يعرض فيلم "حديث عن الأشجار" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 6:30 مساء يعرض برنامج الأفلام القصيرة 4 بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. يعرض فيلم "آدم" بسينما جراند الغردقة. 8:45 مساء يعرض فيلم "بابيشا" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 9:00 مساء يعرض فيلم "شاب وجميل" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. يعرض فيلم "واقع آخر" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:15 مساء يعرض فيلم "143 " طريق الصحراء بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 9:30 مساء يعرض فيلم "دراما السبت" بسينما جراند الغردقة.

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