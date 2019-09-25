"كلكم راعٍ".. ريهام حجاج توجه رسالة للرجال (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة توجه بها رسالة للرجال.
وكتبت ريهام: "كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة، أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، اللي بترميه دا حتة منك وهتتسأل عنها ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والذى عرض خارج دراما رمضان الماضي، وتستعد "ريهام" لخوض السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل من بطولتها لم تكشف عن تفاصيله بعد.
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