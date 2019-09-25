فن ومشاهير

هذا ما قالته نوال الكويتية بعد نجاح حفلها بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة الكبيرة نوال الكويتية، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة تعلق بها على مشاركتها في اليوم الوطني للمملكة .

وكتبت نوال الكويتية: "تشرفت بمشاركتي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، واستمتعت مع الجمهور الأكثر من رائع في الدمام، وإن شاء الله التقي فيهم مرة ثانية، وأشكر هيئة الترفيه وأبارك لهم نجاح الاحتفالات".

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يُذكر أن الفنانة نوال الكويتية، خطفت الأنظار في حفلها أول أمس، في ختام احتفالات اليوم الوطني السعودي 89، والذي أحيته في الدمام مع الفنان الشاب عايض.

وأحيت الفنانة نوال الكويتية حفلها الغنائي في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي بالدمام، وأشعلت أجواء الحفل بباقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري كبير منذ صعودها إلى المسرح وامتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب إطلالتها المميزة في الحفل، حيث ظهرت وهي تضع علم السعودية فوق ملابسها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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