تراند اليوم : راقصة مصرية شهيرة: قمت بـ"سب الدين" للمعارضين لأنني "خايفة على مصر"

اعتذرت الراقصة المصرية فيفي عبده على ظهورها في فيديو لايف واستخدام ألفاظ خارجة فضلا عن سب الدين ، مؤكدة أنها لم تكن في حالتها الطبيعية بالإضافة على خوفها على البلاد .

وقالت "فيفي" في لقاء إعلامي أمس إنها توجه التحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قائلة: "عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس ولمصر وجيشها".

وأضافت: "أنا من إمبابة وعمري ما غيرت مبادئي والانفعال في الفيديو الأخير كان سببه الهجوم اللي بيعمله المغرضين على مصر .. جيش وشرطة مصر هيفضلوا ايد واحدة".

واستدركت: "مصر والوطن العربي عاملين زي الرمانة .. لو اتفتحت كله هيكُر ورا بعضه " .. مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالنسبة لها مصر .. ولم تتحمل الإساءة إليه.

وكانت "فيفي" أصدرت فيديو لايف سبت فيه كل من "محمد علي" و "وائل غنيم" فضلا عن الذين نزلوا في ثورة 25 يناير ، متوعدة إياهم باستخدام المزيد من الألفاظ النابية في حال لم يتوقفوا عما يفعلوه.