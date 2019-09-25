في الذكرى الخامسة لوفاته.. أهم المحطات في حياة خالد صالح

شهد الوسط الفني العديد من الفنانين الذين أخذوا أعوام كثيرة للحصول على الشهرة، والمزيد من الأعوام لكي يصنعون الإنجازات، إلا أن استطاع الفنان الكبير خالد صالح، الحصول عليها في وقت قياسي، وترك بصمته في الوسط الفني بالقليل من الأعمال التي أصبحت خالدة إلى يومنا هذا، فجميع أعماله نالت النجاح الباهر، رغم التأخر في الحصول على فرصة النجومية التي تليق بموهبته، وفي الذكرى الخامسة لوفاته نرصد أبرز محطات حياته وأسرارها.

نشأته:

ولد النجم خالد صالح في محافظة الجيزة يوم الأثنين الموافق 20 من شهر يناير بعام 1964.

ودرس وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 1987، وبدء التمثيل من خلال مسرح الجامعة بالإضافة إلى تقديمه بعض العروض المسرحية في بعض المسارح مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة، وكان هذا في الوقت الذي كان يمارس فيه أعماله التجارية الخاصة.

أهم أعماله:

ودخل النجم خالد صالح عالم التلفزيون والسينما والمسرح وقدم من خلالهم باقة من ألمع الأعمال الدرامية والأكشن، والكوميدي، والترجيدي،

والتي وجدها النقاد ساحة خصبة للنقاد من حيث تباين آرائهم، حيث دفعت الأدوار الكبيرة التي لعبها في المسلسلات الرمضانية إلى الواجهة وجعلت منه أحد الشخصيات الأساسية في فترة رمضان التي تمثل الموسم الأساسي للأعمال الدرامية.

كما نجد أن المؤيدون لخالد صالح اعتبروه أحد أهم فناني الجيل الحالي، وامتداداً لجيل العمالقة من الممثلين المصريين الذين برعوا في آداء الأدوار المعقدة مثل زكي رستم ومحمود المليجي. مستدلين على ذلك بقدرته العالية في التشخيص والذي يصل إلى حد الاندماج الكامل في الدور الذي يؤديه، ويصف الكثيرون آداءه بالصدق وعدم الافتعال، مما أدى لشعبيته الواسعة التي تمتد عبر الوطن العربي.

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ومن أعماله الخالدة "عباسية واحد"، "جنة الشياطين"، "أم كلثوم"، "جمال عبد الناصر"، "النمس"، "الحب"، "بوابة الحلواني"، "كرسي في الكلوب"، "شرم برم"، "الرقص على السلالم المتحركة"، "محامي خلع"، "خلي الدماغ صاحي"،

"النعامة والطاووس"، "شباب أون لاين"، "حكايات زوج معاصر"، "ميدو مشاكل"، "محمود المصري"، "تيتو"، "الدم والنار"، "أحلى الأوقات"، "خالي من الكوليسترول"، "فتح عينيك"، "ملاكي إسكندرية"، "حرب أطاليا"، "أحلام عادية"، "ثمن دستة أشرار"، "عن العشق والهوى"، "أحلام حقيقية"، "عمارة يعقوبيان"، "حين ميسرة"، "سلطان الغرام"، "هي فوضى"، "بعد الفراق"، "الريس عمر حرب"، "تاجر السعادة"، "أخر أيام الأرض"، "موعد مع الوحوش"، "ابن القنصل"، "كف القمر"، "الريان"، "9 جامعة الدول"، "إيد على إيد"، "المصلحة"، "فبراير الأسود"، "فرعون"، "الحرامي والعبيط"، "حلاوة روح"، "الراوي"، "الجزيرة 2".

جوائزه:

حصل النجم خالد صالح على جائزة أفضل دور ثاني في فيلم تيتو من المهرجان القومي الحادي عشر للسينما عام 2005، ومن أشهر أقواله في الفيلم: "مش معنى أنك بقيت في وسطيهم أنك بقيت واحد منهم"، "أنا بابا".

مرضه ووفاته:

تُوفى النجم خالد صالح فجر يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر من عام 2014، عن عمر يناهز الـ 50 فى مستشفى الدكتور مجدى يعقوب للقلب بأسوان، بعد عملية جراحية دقيقة فى القلب، حيث أنه عانى في الفترة الأخيرة من انسداد في الشرايين.

وأقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، فيما دُفن فى مقابر الإمام الشافعى، على طريق الأوتوستراد، وتلقت أسرته العزاء فى دار مناسبات مسجد عمر مكرم.