شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجوم زمن الفن الجميل في مهرجان الجونة السينمائي والان مع التفاصيل

يتنافس نجوم الفن من مصر والعالم على الظهور بأفضل شكل خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذى انطلق مساء الخميس، ويستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

واحتفى المهرجان بنجوم الفن الجميل بصورة مبتكرة؛ حيث تخيل مصمم الجرافيك محمد جابر شكل نجوم الزمن الجميل، لو حضروا مهرجان الجونة في 2019.

وقدم عدداً من الصور لفنانين كبار مثل "أم كلثوم، وفريد شوقي، ورشدي أباظة، وسعاد حسني، ومحمود عبدالعزيز، وهند رستم، وسامية

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة عدداً من الصور التي قدمها مصمم الجرافيك محمد جابر، وكتبت “يعد مهرجان الجونة في جوهرة احتفالاً بالفن ونستعرض كيف تصور الفنان المصري محمد جابر لسجادتنا الحمراء في المهرجان مع أساطير الشاشة الأكثر شهرة في السينما المصرية، لالتقاط صور لهم بدلاً من النجوم المعاصرة الذين يسيرون عليها، وهذه الرموز المحببة من العصر الذهبي للسينما مهدت الطريق أمام وجود مهرجان مثل مهرجان الجونة".