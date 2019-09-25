محمد سلام وأحمد فتحي ومي كساب يواجهون نجوم الثمانينيات

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هشام لاشينالأربعاء 2019/9/25 08:19 ص بتوقيت أبوظبي
فيلم الطيب والشرس واللعوب
تقرر عرض الفيلم الكوميدي المصري "الطيب والشرس واللعوب" في 2 أكتوبر/تشرين الأول، بطولة محمد سلام، أحمد فتحي، مي كساب، وبيومي فؤاد، وتأليف رأفت رضا، وإخراج رامي رزق الله.
والفيلم يروي قصة 3 من فناني الزمن الجميل ممن أسعدوا الناس بفنهم في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، وبمرور الزمن تأثرت نجوميتهم، ولكنهم حافظوا على حلمهم لآخر نفس، حيث يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.
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