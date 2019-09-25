شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ملحنا لـ 15 أغنية ضمن العرض المسرحي " اللى عليهم العين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل بـ 15 أغنية داخل عرض مسرحية " اللى عليهم العين" حيث يتولى تلحين هذه الأغانى، ومن المقرر عرض المسرحية يومى 3 و4 أكتوبر المقبل، على أحد المسارح بالتجمع الخامس، والمسرحية من تأليف حاتم حسين، وإخراج محسن رزق، وأغانى المسرحية من تأليف حاتم حسين، وتوزيع عادل حقي.

"اللى عليهم العين" هى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة، ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة، وسيشاركهن البطولة خالد سرحان وليلى عز العرب، فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية

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وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، الذي ضم 15 أغنية، وشارك أيضا في عرض مسرحية 3 أيام في الساحل مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني.