شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الممثلة ألاينا هوفمان للموسم السابع من The 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الأمريكية ألاينا هوفمان إلى الموسم السابع والأخير من مسلسل The 100، الذى يعرض على شبكة CW، وتلعب هوفمان دور نيكي فى مسلسل الـ The 100، وهى سارقة بنك وقاتلة سريعة لا يمكن التنبؤ بشرها المطلق، كما أنها ستدافع عن شعبها في العالم الجديد المعقد من سانكتوم.

وتركز الدراما على مجموعة من الناجين بعد نهاية العالم، الذين يعتقدون أن مجموعتهم من الأشخاص هم كل ما تبقى من الجنس البشري على الأرض، وعندما يعودون إلى الأرض، يدركون أنهم ليسوا الوحيدين.

ويشارك فى بطولة المسلسل إليزا تايلور وبيج توركو وماري أفجيروبولوس وبوب مورلي وهنري إيان كوسيك وليندسي مورجان وريتشارد هارمون وتاسيا تيليس وشانون كوك، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم السابع والأخير من The 100على CW في عام 2020، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

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وكانت قد جددت شبكة CW المسلسل التلفزيوني The 100 للموسم السابع لعرضه خلال عامي الموسم التليفزيونى 2019 و2020، ويأتي التجديد قبل العرض الأول للموسم السادس للعمل، والذي يتم عرضه يوم 30 أبريل الماضى، وانتهى عرض الموسم في 6 أغسطس الماضى، طرح 6 مواسم من مسلسل The 100، بداية من عام 2014.