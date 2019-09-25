محمد عبده يثير الجدل بسبب مصطلح عن “القات”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 05:40 صباحاً - أثار الفنان السعودي محمد عبده الجدل في حفله الذي أحياه بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بمركز الأمير سلطان الحضاري بجازان جنوب المملكة العربية السعودية.
واثناء الحفل قام الفنان محمد عبده بممازحة أحد الحضور حينما قال له كلمة “مقرح” وهي كلمة تعني بلغة أهل جازان بأنه يتعاطى نبتة “القات” وهي نبتى مخدرة ومحظور تعاطيها في المملكة العربية السعودية.
ما حدث في الحفل انعكس بشكل سلبي على عبده على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تداول الناشطون فيديو لما حصل وانتقدوا عبده على توجيه هذه الكلمة لأحد الحضور خاصة أن عبده من منطقة جازان.
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