شكرا لقرائتكم المشاكسات تعود مجددا.. أحلام تستخدم البلوك ضد راغب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الخامس ببرنامج "The Voice" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، بمشاركة العديد من المواهب والأصوات المميزة التي تنافس عليها المدربون.

الموسم الذي يعود معه راغب علامة إلى مجاورة أحلام في لجنة تحكيم واحدة، إلا أنها هذه المرة لجنة متنافسة وليست لجنة تتطلب التوافق، خاصة وأن المدربين يسعون إلى ضم الصوت الأفضل إلى فرقهم.

أحلام

وفي الحلقة الأولى عادت المشاكسات الطريفة بين الثنائي، إلى جوار مشاركة سميرة سعيد ومحمد حماقي، حيث تحدث راغب في البداية معلقا على زر "البلوك" المستحدث في الموسم الخامس، حيث أكد مازحا أن الزر صنع خصيصا كي يستخدمه ضد أحلام ليمنعها من الحصول على المواهب.

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وأشار إلى أنه يقف لأحلام بالمرصاد في هذا الموسم، بعد أن كان فريقها يضم الصوت الأفضل في الموسم الرابع، ولذلك سيحرمها من الفوز في هذا الموسم.

محمد حماقي

كما أنه مازحها خلال الحلقة، حينما تحدثت أحلام إلى واحد من المتسابقين كي ينضم إلى فريقها، مؤكدة أنه سيكون بين أياد أمينة، ليرد راغب قائلا "مش دايما بين أياد أمينة.. حسب المزاج".

إلا أن المفاجأة كانت استخدام أحلام لزر البلوك ضد راغب علامة لتمنعه من ضم المتسابق ابراهيم مشولي، وهو الأمر الذي فوجئ به راغب علامة وتوعد أن يكون الرد في الحلقات المقبلة.

سميرة سعيد

لترد عليه أحلام بأنها هدية أرادت أن تمنحها له بعد عودته مرة أخرى، فتوعدها راغب بأن يرد لها الهدية بطريقة لن تشعر بها، خاصة وأن الطريق مازال في بدايته.