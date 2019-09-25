شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منيب يستعين بالموزع طارق توكل بعد نجاحه في ألبوم رامي صبري الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى طارق توكل، إنه يواصل حاليا العمل على عدة أغانى جديدة مع مجموعة كبيرة من المطربين الشباب فى مقدمتهم المطرب خالد منيب نجل شقيق عامر منيب، حيث يتولى توزيع كل أغانى ألبومه الجديد والتى تبلغ 10 أغانيات وكتب كلمات أغانى الألبوم حتى الآن الشعراء تامر حسين وأحمد على موسى، ويتولى خالد تلحين بعض أغانى ألبومه، ومن المقرر طرحه فى أجازة نصف العام.

رامى صبرى وطارق توكل

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وأعرب طارق توكل لـ"الخليج 365" عن سعادته بالنجاح الذى حققه مؤخرا مع المطرب رامى صبرى، موضحا أن الألبوم وهو "فارق معاك"، مختلف ومتنوع، والأغنية التى شارك بها لها طابع مختلف.

طارق توكل وخالد منيب

وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق تواجد مميز للفنان رامى صبرى، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

يذكر أن الموزع طارق توكل قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم سامو زين، ولؤى، وأصالة، ورامى صبرى، وحمادة هلال، وشاهنياز، وأكمل، وصابر الرباعي، ومى سليم، وشذى، ونادر نور.