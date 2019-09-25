شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يبدأ مشوار المليون الأول بعد المائة ويحقق 100 مليون و262 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة جديدة بدأها فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز فى حصد الإيرادات، وذلك بعدما حقق 100 مليون جنيه فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية، ودخل الفيلم فى مرحلة المليون الأول بعد المائة، وسجل 100 ألف جنيه ليلة أمس الاثنين فى شباك التذاكر، لتصل إجمالى إيراداته 100 مليون و 262 ألف جنيه.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.